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25 ноября, 17:16

Путин назвал единство главным залогом успехов России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников СВО заявил, что главный залог успехов страны — единство.

"Самый главный залог наших успехов — это единство", сказал он.

Путин также отметил, что Россия — это не только территории, но и люди с их традициями, культурой и историей, которая передаётся из поколения в поколение и "впитывается с молоком матери".

Путин считает, что нынешние события ведут Россию к очищению

Путин считает, что нынешние события ведут Россию к очищению

Также Путин заявлял, что РФ чужды новомодные западные "десятки гендеров" и "родитель № 1 и № 2". Он отметил, что этому способствуют разные культурные коды.

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Kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

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