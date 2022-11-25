Путин назвал единство главным залогом успехов России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников СВО заявил, что главный залог успехов страны — единство.
"Самый главный залог наших успехов — это единство", — сказал он.
Путин также отметил, что Россия — это не только территории, но и люди с их традициями, культурой и историей, которая передаётся из поколения в поколение и "впитывается с молоком матери".
Также Путин заявлял, что РФ чужды новомодные западные "десятки гендеров" и "родитель № 1 и № 2". Он отметил, что этому способствуют разные культурные коды.
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