В МИД РФ назвали далёкой от реальности резолюцию, признающую РФ "спонсором терроризма"

Признание членами Европарламента России как "государства – спонсора терроризма" — это лишь часть антироссийской кампании и никакого отношения к реальности не имеет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом", — сказал дипломат.

Сыромолотов напомнил, что Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности и если "отдельным странам хочется поискать настоящих террористов", то им стоит "поглубже разобраться в произошедшем в Балтийском и Чёрном морях". При этом Москва не собирается использовать такие ярлыки даже по отношению к Украине, добавил замглавы российского МИД.

"Наша оценка поведения недружественных РФ государств <...> во многом носила бы псевдосимметричный и юридически ущербный характер. <...> Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем", — заявил он.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятие резолюции подталкивает Европарламент к войне с РФ, а её инициаторы "ставят желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа".