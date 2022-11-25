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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 17:02
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Мать бойца из ЕАО своим примером разрушила миф о чиновниках, "прячущих" детей от спецоперации

Мать военного Андрея Костюка Мария, который погиб в зоне СВО, рассказала, что сама работает заместителем главы Правительства Еврейской автономной области и не понимает, где люди видят чиновников, прячущих детей от спецоперации.

Мать бойца из ЕАО своим примером разрушила миф о чиновниках, "прячущих" детей от спецоперации. Видео © LIFE

"Я тот самый чиновник, про которых сегодня кругом пишут, что мы прячем своих близких от СВО. Я не знаю, где они видят таких чиновников, я знаю совершенно другие примеры", — сказала Мария Костюк на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она также рассказала о подвиге сына. По её словам, разведгруппа попала в засаду и направила сигнал о помощи, который и получил Андрей. Он "со свойственной ему уверенностью рванул помогать ребятам", прикрыл направление огня своим БМП и собой. Бойцов удалось спасти, однако сам Андрей погиб.

"Приняла это его решение, что он не мог поступить иначе. Укоренилась внутри вера в его дело, которое он делал ради жизни, для жизни и в нашем случае — ценой собственной жизни. И сегодня, как мать, говорю всем матерям, что мы — первые, кто должен показать, как ценить подвиг наших сыновей, не обнулять его", — отметила женщина.

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Ранее мать героя-ополченца рассказала президенту, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году. Константин Пшеничкин вступил в ряды добровольцев и служил в 14-м батальоне территориальной обороны ЛНР "Призрак", а также в 6-м казачьем полку имени М.И. Платова. В 2019 году он героически погиб в бою под Первомайском.

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Александр Юнашев
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