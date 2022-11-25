Путин заявил, что России чужды западные "десятки гендеров" и "родитель № 1 и № 2"

Президент России Владимир Путин указал на чуждость для РФ новомодных западных ценностей, подчеркнув различия в культурных кодах.

"После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнётся сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже или ещё где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а на самом деле там культурный код другой", — заявил он в ходе встречи с матерями участников СВО.

Также президент указал на странность распространяемых там новых семейных ценностей. По его словам, на Западе во многих местах уже не знают, что такое "мама", а родителей просто нумеруют — родитель № 1 и родитель № 2.