Путин пообещал создать отдельную программу помощи по трудоустройству бойцов СВО
Президент России Владимир Путин считает необходимым сделать отдельную программу помощи с будущим трудоустройством для бойцов СВО. Об этом он сообщил на встрече с матерями участников специальной военной операции.
По словам российского лидера, команда, которая готова помогать, "внимательно относиться к ребятам, в том числе и пострадавшим, имеющим ранения", трудоустроить их, например, в военкоматы, уже сформирована. Этим сейчас занимается и продолжит заниматься Министерство обороны, пояснил он.
"Но этого недостаточно. Надо, в принципе, делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Нужно делать отдельную программу, и мы это сделаем", — заявил президент.
Путин также не исключил, что военные льготы распространят на ополченцев Донбасса с 2014 года. Он добавил, что уже обсуждал данный вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой.
ТАСС / Александр Щербак