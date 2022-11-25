Путин пообещал создать отдельную программу помощи по трудоустройству бойцов СВО

Президент России Владимир Путин считает необходимым сделать отдельную программу помощи с будущим трудоустройством для бойцов СВО. Об этом он сообщил на встрече с матерями участников специальной военной операции.

По словам российского лидера, команда, которая готова помогать, "внимательно относиться к ребятам, в том числе и пострадавшим, имеющим ранения", трудоустроить их, например, в военкоматы, уже сформирована. Этим сейчас занимается и продолжит заниматься Министерство обороны, пояснил он.

"Но этого недостаточно. Надо, в принципе, делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Нужно делать отдельную программу, и мы это сделаем", — заявил президент.