Путин заявил о необходимости создать широкую программу по реабилитации раненых военных
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.
"Конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", — заявил он в ходе встречи с матерями участников СВО.
Ранее президент заявлял, что практика расстрелов в рядах ВСУ показывает неонацистскую сущность киевского режима. Помимо этого, российский лидер также отметил удручающую моральную обстановку в украинской армии.
ТАСС / Александр Щербак