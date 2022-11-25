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25 ноября, 16:16

Путин заявил о необходимости создать широкую программу по реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.

"Конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", заявил он в ходе встречи с матерями участников СВО.

Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс

Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс

Ранее президент заявлял, что практика расстрелов в рядах ВСУ показывает неонацистскую сущность киевского режима. Помимо этого, российский лидер также отметил удручающую моральную обстановку в украинской армии.

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев

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