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Опубликовано 25 ноября 2022, 16:16

Путин заявил о необходимости создать широкую программу по реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.

"Конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", заявил он в ходе встречи с матерями участников СВО.

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Ранее президент заявлял, что практика расстрелов в рядах ВСУ показывает неонацистскую сущность киевского режима. Помимо того, российский лидер также отметил удручающую моральную обстановку в украинской армии.

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев
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