Путин заявил о необходимости создать широкую программу по реабилитации раненых военных

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.

"Конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем", — заявил он в ходе встречи с матерями участников СВО.