Путин заверил, что Россия добьётся своих целей

Противники России делают всё возможное, чтобы она свернула с пути, но мы непременно добьёмся своих целей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции. Беседа проходит в пятницу в Ново-Огарёво накануне грядущего праздника — Дня матери.