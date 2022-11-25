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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 16:15
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Путин заверил, что Россия добьётся своих целей

Путин: Россия в ходе специальной военной операции, вне всяких сомнений, добьётся своих целей

Противники России делают всё возможное, чтобы она свернула с пути, но мы непременно добьёмся своих целей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции. Беседа проходит в пятницу в Ново-Огарёво накануне грядущего праздника — Дня матери.

"Они пытаются в конечном счёте добиться своих целей, а мы должны добиваться своих. И мы их добьёмся, вне всяких сомнений", — заверил российский лидер.

Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс
Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс

Ранее в ходе сегодняшней встречи Путин отметил героизм российских бойцов в ходе специальной военной операции, признался, что иногда напрямую говорит с военными, которые особо отличились в ходе боевых действий и рассказал, что лично разделяет боль всех матерей, которые потеряли сыновей при исполнении воинского долга. Путин заверил, что власти будут делать всё возможное, чтобы мамы погибших бойцов не чувствовали себя забытыми.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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