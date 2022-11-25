Адвокат рассказала, какую собственность можно не делить при разводе

Принято считать, что всё приобретённое в браке имущества — общее. Однако, по словам адвоката Ларисы Феттер, в некоторых случаях его можно не делить. Так, например, это правило не касается вещей, купленных за личные деньги одного из супругов.

"Общие деньги — это заработок мужа и/или жены, прибыль от бизнеса, различные выплаты и пособия. А вот деньги, полученные одним из супругов по наследству, в дар, от продажи добрачного или наследственного имущества, не являются общими", — объяснила юрист "Газете.ru".

При этом факт такой собственности нужно будет ещё доказать. Феттер рекомендует фиксировать всю цепочку движения денежных средств от получения и до покупки имущества. В пример она привела ситуацию с покупкой недвижимости на деньги с продажи унаследованной собственности.

"Жена продаёт наследную квартиру по договору купли-продажи, получает деньги от покупателя на свой счёт, открытый специально для этого, а потом с этого счёта оплачивает свою новую квартиру. В таком случае получится доказать, что квартира принадлежит только жене. Важно, чтобы деньги не снимались, не перемешивались с другими деньгами из других источников", — объяснила адвокат.