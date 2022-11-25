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25 ноября, 16:11

Сборная Катара проиграла Сенегалу в матче ЧМ и практически лишилась шансов на плей-офф

Сборная Катара проиграла второй матч на домашнем ЧМ по футболу

Сборная Катара по футболу проиграла во втором матче на домашнем для себя чемпионате мира, уступив команде Сенегала со счётом 1:3.

Счёт сенегальцы открыли в конце первого тайма, отличился Булайе Диа. Сразу после перерыва преимущество представителей Африки удвоил Фамара Дьедью. Но спустя полчаса гол забил Мохаммед Монтари. Он стал для Катара первым в истории чемпионатов мира. Однако радость была недолгой: Бамба Дьенг через шесть минут вернул комфортную для Сенегала разницу в счёте. Теперь у сборной Катара остаются лишь математические шансы на выход из группы, с которыми хозяева турнира могут распрощаться уже сегодня.

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Ранее Лайф рассказывал о первой победе сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре, которая переиграла команду Уэльса со счётом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Артур Белкин

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