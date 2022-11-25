Путин: Противники РФ пытаются обесценить благородный порыв к защите людей в Донбассе

Противники России развели активную деятельность в информационном поле, пытаясь побудить людей к деструктивным действиям и обесценить благородный порыв защищать людей в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО в Ново-Огарёве.

"Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушёл из жизни ваш сын. Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята, и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне", — сказал российский лидер, обращаясь к матери погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта.