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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 16:16

Путин: Противники РФ пытаются обесценить благородный порыв к защите людей в Донбассе

Противники России развели активную деятельность в информационном поле, пытаясь побудить людей к деструктивным действиям и обесценить благородный порыв защищать людей в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО в Ново-Огарёве.

"Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушёл из жизни ваш сын. Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята, и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне", — сказал российский лидер, обращаясь к матери погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта.

Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс
Путин: РФ ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс

Ранее президент заявлял, что практика расстрелов в ВСУ показывает, что Россия имеет дело с неонацистским режимом. Он отметил удручающую моральную обстановку в украинской армии.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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