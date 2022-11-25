Путин допустил подключение гражданских больниц к лечению раненных в ходе СВО бойцов

К реабилитации бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации, можно подключать гражданские больницы, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с матерями участников СВО.

Глава государства отметил, что бойцам могут помогать в реабилитации и врачи гражданских медучреждений, несмотря на то что, согласно данным Минобороны, военные госпитали страны заполнены примерно на треть.

"Мне министр [обороны Сергей Шойгу] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернёмся, с тем чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны", — сказал президент.

По словам Путина, у гражданской системы здравоохранения есть и готовность, и желание работать с получившими ранения военными. Он отметил, что нужно просто разобраться между ведомствами и тогда получится шире использовать имеющиеся возможности.