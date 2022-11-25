Сбежавшие в США Таюрская и Прусикин остались единственными участниками Little Big

Группа Little Big заявила, что на данный момент в составе коллектива всего два человека — Илья Прусикин и Соня Таюрская. Об этом музыканты сообщили в официальном аккаунте в соцсетях.

"Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут", — говорится в сообщении.

Отметим, что Лиссов и Макаров пока никак не прокомментировали "кадровые изменения". При этом у них ещё в сентябре вышел новый альбом другого проекта — рок-группы Jane Air.

Фанаты встретили новость с грустью. Некоторые отметили, что без Антона и Сергея это уже совсем не группа, а кто-то даже посоветовал переименовать коллектив в "Илья да Софья" — проект, который Прусикин запускал с Таюрской несколько лет назад.