Путин призвал принять меры для помощи беспризорным детям в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО призвал оказать всю необходимую помощь беспризорным детям, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

"Нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займёмся", — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в новых регионах РФ только разворачивается работа российских социальных служб. А раньше на этих территориях было мало учреждений социальной инфраструктуры. Однако нужно время.