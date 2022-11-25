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25 ноября, 16:36

Путин призвал принять меры для помощи беспризорным детям в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО призвал оказать всю необходимую помощь беспризорным детям, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

"Нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займёмся", — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в новых регионах РФ только разворачивается работа российских социальных служб. А раньше на этих территориях было мало учреждений социальной инфраструктуры. Однако нужно время.

Путин заверил, что Россия добьётся своих целей

Путин заверил, что Россия добьётся своих целей

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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