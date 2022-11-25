Путин призвал принять меры для помощи беспризорным детям в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО призвал оказать всю необходимую помощь беспризорным детям, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
"Нужно принимать какие-то особые меры, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займёмся", — подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что в новых регионах РФ только разворачивается работа российских социальных служб. А раньше на этих территориях было мало учреждений социальной инфраструктуры. Однако нужно время.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране широкую программу по реабилитации раненых военных с возможной помощью в обучении и трудоустройстве.