Экоактивистка Грета Тунберг подала в суд на Швецию

Грета Тунберг и ещё более 600 экоактивистов подали в суд на свою родную страну — Швецию. Поводом для такого решения стало, как указывается, бездействие в борьбе с глобальной катастрофой. Активисты считают, что климатическая политика, проводимая Стокгольмом, противоречит конституции и Европейской конвенции о правах человека.

"Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений", — цитирует их Bloomberg.

В одном из интервью Тунберг заявила о необходимости ужесточить климатическое законодательство.

"У нас нет законов, обеспечивающих долгосрочную защиту от последствий климатического кризиса, но нам нужно использовать имеющиеся в нашем распоряжении методы и делать всё, что в наших силах", — сказала она.

В 2017 году страна приняла климатическое законодательство, по которому Швеция должна была стать углеродно нейтральной к 2045 году. Однако украинский кризис помешал этим планам из-за возвращения Европы к неэкологичным источникам энергии.