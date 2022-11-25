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25 ноября, 16:42

Экоактивистка Грета Тунберг подала в суд на Швецию

Грета Тунберг и ещё более 600 экоактивистов подали в суд на свою родную страну — Швецию. Поводом для такого решения стало, как указывается, бездействие в борьбе с глобальной катастрофой. Активисты считают, что климатическая политика, проводимая Стокгольмом, противоречит конституции и Европейской конвенции о правах человека.

"Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений", цитирует их Bloomberg.

В одном из интервью Тунберг заявила о необходимости ужесточить климатическое законодательство.

"У нас нет законов, обеспечивающих долгосрочную защиту от последствий климатического кризиса, но нам нужно использовать имеющиеся в нашем распоряжении методы и делать всё, что в наших силах", сказала она.

В 2017 году страна приняла климатическое законодательство, по которому Швеция должна была стать углеродно нейтральной к 2045 году. Однако украинский кризис помешал этим планам из-за возвращения Европы к неэкологичным источникам энергии.

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Лайф писал, что в Брюсселе прошла демонстрация против бездействия европейских властей касательно проблем с экологией. Также они предложили перейти на качественный общественный транспорт, чтобы снизить выбросы диоксида углерода.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Матвей Шандрыголов

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