Путин считает, что нынешние события ведут Россию к очищению
Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО заявил, что все предыдущие годы РФ жила "на чужой поляне", а нынешние события ведут страну к очищению.
"То, что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне. А сегодняшние события — это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению", — сказал он.
При этом виновны в сегодняшней ситуации и текущей спецоперации те, кто управлял Россией извне в 90-е и нулевые годы.
Также Путин поддержал создание в России реабилитационной программы для раненых военнослужащих. По его словам, важно при необходимости обучить и трудоустроить её участников.
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ТАСС / Александр Щербак