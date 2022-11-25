Путин считает, что нынешние события ведут Россию к очищению

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО заявил, что все предыдущие годы РФ жила "на чужой поляне", а нынешние события ведут страну к очищению.

"То, что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне. А сегодняшние события — это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению", — сказал он.

При этом виновны в сегодняшней ситуации и текущей спецоперации те, кто управлял Россией извне в 90-е и нулевые годы.