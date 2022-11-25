Стали известны гонорары иноагента Макаревича за выступление на новогоднем корпоративе

Известный певец Андрей Макаревич* и группа "Машина времени" готовы выступить на новогоднем корпоративе в странах СНГ и даже перед российскими бизнесменами, однако стоимость такого "концерта" может быть достаточно высокой. Об этом Лайфу рассказал источник.

Так, минута выступления артистов будет стоить 200 тысяч рублей, а за всю программу длинной в 45–50 минут придётся выложить от девяти миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от даты праздника. Если же приезд в одну из стран СНГ удастся согласовать, то заказчику также придётся оплатить перелёт 15 человек, притом четырёх — в бизнес-классе, и проживание всей команды в пятизвёздочном отеле. Правда, существует и творческий нюанс: Макаревич не собирается исполнять песню "Перекрёсток" ни за какие деньги.

При этом почти весь январь 2023 года у группы уже занят, свободных дней нет вплоть до 1 февраля следующего года.

Ранее Лайф рассказывал, что большинство российских компаний (57%) отказались от проведения новогоднего корпоратива в этом году.