Правительство Украины запретило экспорт топливных дров

Правительство Украины ввело запрет на экспорт топливной древесины. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению её на Украине", — отметил Шмыгаль.