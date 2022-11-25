Правительство Украины запретило экспорт топливных дров
Правительство Украины ввело запрет на экспорт топливной древесины. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
"Сегодня правительство принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению её на Украине", — отметил Шмыгаль.
Он напомнил, что именно древесина является основным ресурсом для отопления домов страны, особенно в районах, расположенных неподалёку от линии соприкосновения.
Напомним, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU