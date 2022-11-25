Инвестор усомнился, что курсы евро и доллара сильно изменятся в ближайшее время

Курсы евро и доллара в ближайшее время вряд ли изменятся, внешние и внутренние факторы для иностранной валюты пока мало меняются. Таким мнением с RT поделился частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

"Ожидать, что доллар выйдет из диапазона 60–61 рубль за единицу, не стоит. В настоящее время и до конца ноября рубль поддерживается налоговым периодом: компании-экспортёры продают валютную выручку для уплаты в бюджет налогов и акцизов. Кроме того, котировки нефти стабильны и нет факторов для их резкого снижения, что может ослабить рубль", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что на данный момент нет конкретики по дальнейшим санкциям со стороны Запада. Если соответствующие инициативы будут озвучены на следующей неделе, то рубль может испытать давление, даже если потолок цен будет установлен ниже отметки $60 за баррель.

"Если же эта отсечка будет выше ($65—70 за баррель), это будет уже ожидаемое решение и вряд ли скажется на курсе национальной валюты", — отметил Сидоров.

По его словам, до конца месяца доллар останется в рамках 60–61 рубль за единицу, а евро — 62–63,5 рубля.