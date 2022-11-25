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25 ноября, 17:48

Режиссёр Астрахан выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы Говорухина

Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан в беседе с телеканалом "360" выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы Станислава Говорухина. Он отметил, что погибшая была очень приятным человеком, имевшим своё мнение.

"Она была очень приятным человеком. Имела своё мнение, могла спорить с Говорухиным. И была в хорошем смысле критичной, без пустых восторгов, анализ работ был по делу. И он к ней прислушивался. И это было гармонично. Ужасная смерть, выражаю сочувствие", заявил он.

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Лайф писал, что при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина Галина. Трагедия произошла в коттеджном посёлке "Лесное Озеро". Пламя охватило территорию в 100 квадратных метров.

Обложка ©

ТАСС / Саша Савельева

Матвей Шандрыголов

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