Режиссёр Астрахан выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы Говорухина

Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан в беседе с телеканалом "360" выразил соболезнования в связи с гибелью вдовы Станислава Говорухина. Он отметил, что погибшая была очень приятным человеком, имевшим своё мнение.

"Она была очень приятным человеком. Имела своё мнение, могла спорить с Говорухиным. И была в хорошем смысле критичной, без пустых восторгов, анализ работ был по делу. И он к ней прислушивался. И это было гармонично. Ужасная смерть, выражаю сочувствие", — заявил он.