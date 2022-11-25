Врач назвала болезни, о которых может сигнализировать постоянная сонливость

Постоянная сонливость может быть признаком сразу нескольких крайне неприятных диагнозов, с которыми человек рискует столкнуться. Подробнее об этом "Газете.ru" рассказала врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

По словам специалиста, регулярное желание поспать может говорить о наличии сахарного диабета или же анемии.

"Мозгу и всему нашему телу для правильной работы требуется кислород. При железодефицитной анемии снижен уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве", — заметила Терещенко.

Также сонливость может возникать при некоторых заболеваниях щитовидной железы, например при гипотиреозе. Тогда может увеличиться вес, а у женщин — нарушиться менструальный цикл. Ещё одним признаком сонливости может быть недостаток витаминов D, Е, В12, а также цинка, магния и калия.

"Если всё же лабораторные анализы оказались в порядке, стоит обратиться к психотерапевту, возможно, дело в депрессивных состояниях", — добавила Терещенко.