Минюст РФ включил Ройзмана, Новикова и Монгайт в список физлиц-иноагентов

Минюст РФ включил в перечень физлиц-иноагентов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, журналистку Анну Монгайт*, а также адвоката, бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова*. Обновлённый список опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр попали журналистка Александра Гармажапова*, Виталий Ковин* и юрист Фёдор Телин*. Согласно данным Минюста, эти граждане осуществляли политическую деятельность, а в качестве иностранного источника финансирования указывается Украина.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла в III чтении закон о борьбе с иностранным вмешательством. Документом в том числе приравнивается к причиняющей вред здоровью и развитию детей информационная продукция, созданная иноагентом для несовершеннолетних.