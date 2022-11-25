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25 ноября, 18:58

Стало известно, когда могут завершиться переговоры о бое Бузовой и Загитовой

Хрюнов: Подробности о бое Бузовой и Загитовой могут появиться на следующей неделе

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" сроки, в которые окончатся переговоры сторон певицы Ольги Бузовой и фигуристки Алины Загитовой о бое по правилам бокса. По его словам, подробности, возможно, появятся на следующей неделе.

"Ещё не все стороны договорились. Надеюсь, это произойдёт на следующей неделе. Площадку забронировали на 9 марта. В Music Media Dome. Подробно готов обсуждать на следующей неделе. Когда все вопросы будут согласованы", сказал он.

Боксёр Дрозд заранее окрестил нелепым возможный бой Бузовой и Загитовой

Боксёр Дрозд заранее окрестил нелепым возможный бой Бузовой и Загитовой

Лайф писал, что фигуристка Алина Загитова заявила о готовности попробовать себя в боксе, после чего телеведущий Дмитрий Губерниев предложил ей провести бой с Ольгой Бузовой. Промоутер Владимир Хрюнов в свою очередь предложил организовать поединок.

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ТАСС / Кузьмиченок Василий

Матвей Шандрыголов

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