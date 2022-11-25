Стало известно, когда могут завершиться переговоры о бое Бузовой и Загитовой
Хрюнов: Подробности о бое Бузовой и Загитовой могут появиться на следующей неделе
Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" сроки, в которые окончатся переговоры сторон певицы Ольги Бузовой и фигуристки Алины Загитовой о бое по правилам бокса. По его словам, подробности, возможно, появятся на следующей неделе.
"Ещё не все стороны договорились. Надеюсь, это произойдёт на следующей неделе. Площадку забронировали на 9 марта. В Music Media Dome. Подробно готов обсуждать на следующей неделе. Когда все вопросы будут согласованы", — сказал он.
Лайф писал, что фигуристка Алина Загитова заявила о готовности попробовать себя в боксе, после чего телеведущий Дмитрий Губерниев предложил ей провести бой с Ольгой Бузовой. Промоутер Владимир Хрюнов в свою очередь предложил организовать поединок.
ТАСС / Кузьмиченок Василий