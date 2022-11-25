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25 ноября, 19:17

Бывший футболист "Зенита" назвал лучшего тренера в России, и ответ мало кого удивит

Экс-игрок "Зенита" Зырянов назвал Семака лучшим тренером в России

Главный тренер новороссийского "Черноморца" Константин Зырянов оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского "Зенита". Ранее они вместе играли в клубе из Северной столицы, а также в сборной России. Зырянов считает, что Семак сейчас является лучшим тренером в России и равных ему пока нет.

"Безусловно, Семак — тренер номер один в РПЛ! Он уже в "Уфе" всё доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала. Понятно, многие пытаются принизить его достижения в "Зените". Говорят: "Да с таким подбором футболистов кто угодно выиграет золото". Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже — а что в итоге? Пятое место!" — сказал Зырянов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Он добавил, что перенял бы у Семака доброжелательное спокойствие.

Семак возглавил "Зенит" в июне 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза стал чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" в 17 матчах набрал 42 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Ранее защитник сборной Сербии по футболу и белградской "Црвены звезды" Страхинья Эракович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны петербургского "Зенита". Игрок признался, что ничего об этом не знает.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Иван Косицын

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