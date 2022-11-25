Бывший футболист "Зенита" назвал лучшего тренера в России, и ответ мало кого удивит

Главный тренер новороссийского "Черноморца" Константин Зырянов оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского "Зенита". Ранее они вместе играли в клубе из Северной столицы, а также в сборной России. Зырянов считает, что Семак сейчас является лучшим тренером в России и равных ему пока нет.

"Безусловно, Семак — тренер номер один в РПЛ! Он уже в "Уфе" всё доказал, вывел в Лигу Европы команду, которая ни до, ни после не блистала. Понятно, многие пытаются принизить его достижения в "Зените". Говорят: "Да с таким подбором футболистов кто угодно выиграет золото". Нет! Возьмите того же Манчини. У него ресурс был не хуже — а что в итоге? Пятое место!" — сказал Зырянов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что перенял бы у Семака доброжелательное спокойствие.

Семак возглавил "Зенит" в июне 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза стал чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" в 17 матчах набрал 42 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.