"Клуб летит в пропасть": Бывший игрок "Локомотива" назвал результаты команды катастрофой
Экс-футболист "Локомотива" Родолфо — о текущих результатах команды: Это катастрофа
Экс-футболист московского футбольного клуба "Локомотив" Родолфо оценил результаты столичной команды в этом сезоне. Он раскритиковал руководство железнодорожников за игру и результаты в текущем сезоне РПЛ, отметив, что клуб "летит в пропасть".
"Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть", — сказал Родолфо в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне "Локомотив" набрал всего 13 очков в 17 матчах и идёт на 14-м месте в таблице. Лайф писал, что новым главным тренером "Локомотива" был назначен Михаил Галактионов. Он также является наставником молодёжной сборной России. До прихода в московский клуб Галактионов возглавлял ФК "Пари Нижний Новгород".
ТАСС / Антон Новодережкин