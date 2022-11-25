"Клуб летит в пропасть": Бывший игрок "Локомотива" назвал результаты команды катастрофой

Экс-футболист московского футбольного клуба "Локомотив" Родолфо оценил результаты столичной команды в этом сезоне. Он раскритиковал руководство железнодорожников за игру и результаты в текущем сезоне РПЛ, отметив, что клуб "летит в пропасть".

"Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть", — сказал Родолфо в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".