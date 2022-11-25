СК: У дома в Приморье обнаружены останки трёх человек

Останки трёх человек обнаружены на придомовой территории в приморском посёлке Рудном, следователи завели дело об убийстве, сообщает региональное СУ СКР.

Ведомство информирует, что в пятницу, 25 ноября, на придомовой территории в посёлке Рудном Кавалеровского района были найдены останки трёх человек с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что среди потерпевших — 46-летняя женщина и 40-летний мужчина. Личность третьего потерпевшего устанавливается, сообщили следователи.

В ведомстве сообщили, что к преступлению причастен 58-летний хозяин придомовой территории, где найдены останки. Подозреваемый задержан, он находится в медучреждении.