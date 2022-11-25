"Вышел на собственную орбиту": Захарова заявила о шантаже Зеленского в отношении Запада

Владимир Зеленский вышел на "собственную орбиту" и теперь начал шантажировать Запад. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всём том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Так, по словам дипломата, происходило всегда со всеми, кого Запад активно создавал как свои креатуры. Однако, со временем они начинали манипулировать Западом, добавила она. Захарова напомнила, что Киев требует всё больше от Запада — деньги, вооружение — в "космических масштабах" на фоне проблем, которые встают перед Западом.