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25 ноября, 21:16

Под Киевом инженеры наращивают оборонные способности столицы

Военные и гражданские инженеры в Киевской области возводят фортификационные сооружения

В Киевской области выстраивают фортификационные сооружения. Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления", говорится в сообщении администрации, на которое ссылается РИА "Новости".

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Также сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице приостановлена подача воды. По словам градоначальника, специалисты уже пытаются решить проблему, а пока лучше запастись водой.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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