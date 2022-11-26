Под Киевом инженеры наращивают оборонные способности столицы

В Киевской области выстраивают фортификационные сооружения. Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления", — говорится в сообщении администрации, на которое ссылается РИА "Новости".

Также сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.