Под Киевом инженеры наращивают оборонные способности столицы
Военные и гражданские инженеры в Киевской области возводят фортификационные сооружения
В Киевской области выстраивают фортификационные сооружения. Об этом сообщили в городской военной администрации.
"Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления", — говорится в сообщении администрации, на которое ссылается РИА "Новости".
Также сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице приостановлена подача воды. По словам градоначальника, специалисты уже пытаются решить проблему, а пока лучше запастись водой.
ТАСС / Zuma