Награждён экипаж катера, помогший эвакуировать жителей Херсона
Кириенко и Сальдо вручили госнаграды экипажу катера "Арарат" за эвакуацию жителей Херсона
Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды. Об этом сообщила администрация региона в своём телеграм-канале.
"Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо по указу президента страны провели торжественную церемонию вручения высоких государственных наград членам экипажа речного катера "Арарат", на борту которого из Херсона были вывезены мирные жители", — отмечается в тексте публикации.
Президент РФ Владимир Путин 18 ноября подписал указ о награждении членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал вывозить жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Рейс был сложным, поскольку с утра опустился плотный туман и капитан из-за плохой видимости шёл по дорожной карте на телефоне. Капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, а матрос Роман Уваров — медали "За спасение погибавших".
Telegram / Администрация Херсонской области