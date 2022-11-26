Награждён экипаж катера, помогший эвакуировать жителей Херсона

Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды. Об этом сообщила администрация региона в своём телеграм-канале.

"Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо по указу президента страны провели торжественную церемонию вручения высоких государственных наград членам экипажа речного катера "Арарат", на борту которого из Херсона были вывезены мирные жители", — отмечается в тексте публикации.