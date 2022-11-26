Англия и США оставили зрителей без голов в матче ЧМ-2022

Сборная Англии сыграла вничью с командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Ранее в этой группе Иран переиграл Уэльс со счётом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. Для иранцев эта победа стало первой на турнире. Таким образом, после второго тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Следом расположились команды Ирана (3), США (2) и Уэльса (1). В заключительном туре групповой стадии англичане 29 ноября сыграют против валлийцев, американцы в тот же день встретятся с иранцами.