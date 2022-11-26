Зеленский раскритиковал работу Кличко и других украинских функционеров
Зеленский выразил недовольство организацией "пунктов несокрушимости" в городах Украины
Владимир Зеленский выразил недовольство качеством организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и некоторых городах Украины.
"По всей стране развёрнуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении 25 ноября.
Он обратил внимание, что самое большое число жалоб в Киеве: фактически только пункты, развёрнутые на базе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым. Всего в стране организовано более четырёх тысяч таких пунктов. Зеленский призвал чиновников уделить особое внимание данной проблеме и обеспечить точки всем необходимым.
Ранее Зеленский объявил, что по всей Украине развёрнуты тысячи "пунктов несокрушимости", где людям будут оказывать базовые услуги на случай длительных отключений электроэнергии. Такие объекты будут работать бесплатно и круглосуточно, в них можно будет узнать, где находится ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека и магазин. Также можно будет получить воду, свет, мобильную связь и интернет.
ТАСС / ЕРА / Albert Zawada