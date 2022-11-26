Зеленский раскритиковал работу Кличко и других украинских функционеров

Владимир Зеленский выразил недовольство качеством организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и некоторых городах Украины.

"По всей стране развёрнуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении 25 ноября.

Он обратил внимание, что самое большое число жалоб в Киеве: фактически только пункты, развёрнутые на базе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым. Всего в стране организовано более четырёх тысяч таких пунктов. Зеленский призвал чиновников уделить особое внимание данной проблеме и обеспечить точки всем необходимым.