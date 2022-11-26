Английским фанатам на ЧМ запретили костюмы крестоносцев, и вот что из этого вышло

Несколько английских болельщиков, облачённых в костюмы крестоносцев, появились на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре на матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и США, несмотря на сообщения СМИ о запрете на подобные атрибуты со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом пишет ТАСС.

Фанаты, облачённые в кольчуги, плащи с красным крестом на груди, беспрепятственно прошли в сектор, минуя охрану. Воспрепятствовать им никто не попытался, всю игру они болели в этих костюмах.