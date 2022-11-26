Овечкин повторил личный рекорд по ассистам в матчах с клубами Западной конференции НХЛ

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

На восьмой минуте поединка российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал результативную передачу на партнёра по атаке Ти Джея Оши, который открыл счёт. Также наш хоккеист отметился в этом матче заброшенной шайбой. Кроме того, отличился и другой российский игрок — Евгений Кузнецов.

Стоит отметить, что результативная передача Овечкина стала для него 16-й в карьере в играх с "Калгари". По информации пресс-службы НХЛ, он повторил личный рекорд по количеству результативных пасов в матчах с клубами Западной конференции. Другой командой, в матчах с которой россиянин также сделал 16 ассистов, является "Анахайм Дакс". Овечкин в текущем сезоне НХЛ провёл 21 матч, забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач. Он продолжает погоню за лучшим снайпером всех времён Уэйном Гретцки.