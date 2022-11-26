В подмосковных Луховицах мужчина зарезал трёх человек из-за пьяной ссоры

В подмосковных Луховицах местный житель зарезал трёх человек во время пьяной ссоры, мужчину задержали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".

"По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", — сказал представитель органов.

Предполагаемый преступник уже задержан. С ним работают правоохранители.