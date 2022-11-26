В подмосковных Луховицах мужчина зарезал трёх человек из-за пьяной ссоры
В подмосковных Луховицах местный житель зарезал трёх человек во время пьяной ссоры, мужчину задержали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".
"По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", — сказал представитель органов.
Предполагаемый преступник уже задержан. С ним работают правоохранители.
Ранее стало известно, что на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями. Предполагаемый убийца — её знакомый, 25-летний Шохрухбек Каримов, который совершил расправу из-за нежелания погибшей встречаться с ним.
ТАСС / Антон Новодережкин