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25 ноября, 23:27

В подмосковных Луховицах мужчина зарезал трёх человек из-за пьяной ссоры

В подмосковных Луховицах местный житель зарезал трёх человек во время пьяной ссоры, мужчину задержали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".

"По предварительным данным, житель Луховиц убил двух мужчин и женщину из-за конфликта во время распития алкоголя", — сказал представитель органов.

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Неизвестный проник в дом и зарезал четырёх спящих студентов в городе Москоу

Предполагаемый преступник уже задержан. С ним работают правоохранители.

Ранее стало известно, что на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями. Предполагаемый убийца — её знакомый, 25-летний Шохрухбек Каримов, который совершил расправу из-за нежелания погибшей встречаться с ним.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Юлия Коновалова

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