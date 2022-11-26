Озвучен ключевой способ выявить в своём телефоне "шпиона"
Директор SafeNet Кувиков посоветовал отслеживать приложения для выявления шпионских программ
Для того чтобы обнаружить хакерскую активность у себя в смартфоне, придётся приложить усилия: регулярно отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств. Об этом сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.
В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что необходимо смотреть, с каких устройств и IP-адресов осуществлялись входы. Самое главное — надо следить за активностью Google- или iCloud-аккаунтов.
Кувиков порекомендовал поставить для надёжности двухфакторную идентификацию пользователя — эта мера усложнит хакерам жизнь и повысит уровень безопасности гаджета. Что до приложений из неизвестных источников — их открывать нельзя. Рекомендуется скачивать их из магазина приложений (Google Play, Appstore) или с сайта производителя.
Если же всё-таки надо открыть спорное приложение, то предварительно следует проверить его на предмет вирусов. Эксперт подчёркивает: использование антивирусов существенно повышает защиту в процессе работы с аппаратом.
Ранее директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский также заявил, что смартфон, как и персональный компьютер, необходимо защитить от опасных приложений, которые способны отслеживать действия пользователя и копировать пароли для доступа к банковским счетам.
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