Хавбек сборной США заменил полотенце манишкой фотокора

Игрок сборной США Уэстон Маккенни вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Инцидент произошёл в первом тайме.

На 38-й минуте встречи американский футболист должен был ввести мяч из аута, но перед тем, как это сделать, он подошёл к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки о его манишку. При этом фотограф отреагировал на эпизод с улыбкой.