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26 ноября, 00:18

Хавбек сборной США заменил полотенце манишкой фотокора

Игрок сборной США Маккенни во время матча с Англией на ЧМ-2022 вытер руки о жилет фотографа

Игрок сборной США Уэстон Маккенни вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Инцидент произошёл в первом тайме.

На 38-й минуте встречи американский футболист должен был ввести мяч из аута, но перед тем, как это сделать, он подошёл к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки о его манишку. При этом фотограф отреагировал на эпизод с улыбкой.

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Как сообщал Лайф, поединок между сборными Англии и США завершился со счётом 0:0. Ранее в этой группе Иран переиграл Уэльс со счётом 2:0. Таким образом, после второго тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Следом расположились команды Ирана (3), США (2) и Уэльса (1).

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Telegram / Матч ТВ

Иван Косицын

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