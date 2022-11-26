В Абхазии утеряна тарелка работы Пабло Пикассо
В Сухуме в Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа утеряна тарелка Пабло Пикассо. Об этом пишет "Sputnik Абхазия".
Много лет назад писатель Константин Симонов передал музею две картины французского художника Фернана Леже и тарелку, созданную и расписанную испанцем Пабло Пикассо.
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"Эти реликвии он нам совершенно бесплатно, от всей души подарил", — рассказала старший научный сотрудник музея Зуля Кокоскир.
В 1986 году в комнате Симонова в Агудзере открыли неофициальный филиал музея Гулиа. После начала войны в Абхазии сотрудники музея хотели вывезти личные вещи писателя, в частности картины и керамическую тарелку, однако грузинские гвардейцы помешали этому. Поэтому коробки с вещами оставили на хранение у двух русских женщин, сотрудниц филиала.
По данным издания, в 2009 году картины Леже и тарелка Пикассо оказались в хранилище Нацбанка Абхазии. Некоторое время реликвии там пролежали, а затем вновь вернулись в музей. Спустя почти десять лет было принято решение вновь спрятать их в Национальном банке, так как частные лица начали расспрашивать про эти артефакты и в музее встревожились.
И вот стало известно, что переданные реликвии не находятся в Нацбанке, их забрали без ведома руководства музея. В Службе госбезопасности пояснили, что картины изъяли сотрудники Минкульта, а местонахождение тарелки Пикассо пока не известно.
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ТАСС / DPA