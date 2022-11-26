За жестокое убийство трёх человек в Подмосковье задержан 14-летний подросток
Подозреваемым в убийстве трёх человек в Подмосковье стал 14-летний подросток
14-летний подросток стал подозреваемым в жестоком убийстве двух мужчин и женщины в посёлке Красная Пойма городского округа Луховицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.
"В результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 г.р. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили в полиции.
Правоохранители добавили, что причиной убийства стала перепалка "на бытовой почве, которая переросла в драку с поножовщиной".
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в ночь с пятницы на субботу в подмосковных Луховицах местный житель зарезал трёх человек во время пьяной ссоры. Предполагаемого преступника вскоре задержали.
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