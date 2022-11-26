В МАГАТЭ предупредили об эффекте "грязной бомбы" при ударе по топливу с Запорожской АЭС

Попадание в контайнмент с отработанным топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом предупредил заместитель главы МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

"Если на площадке есть отработанное топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — приводит его слова с полей форума "Атомэкспо" в Сочи РИА "Новости".

Топливо хранится в контайнментах, то есть герметичной оболочке, представляющей собой трёхметровую бетонную стену, но она может не выдержать удара артиллерии, пояснил Чудаков. Замглавы МАГАТЭ привёл в пример Бушерскую атомную электростанцию в Иране, где он видел дырку два метра диаметром после ракетного удара, который легко пробил и проплавил стену пустого контайнмента.