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26 ноября, 09:31

В МАГАТЭ предупредили об эффекте "грязной бомбы" при ударе по топливу с Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Удар по топливу с ЗАЭС вызовет эффект "грязной бомбы"

Попадание в контайнмент с отработанным топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом предупредил заместитель главы МАГАТЭ и руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

"Если на площадке есть отработанное топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", — приводит его слова с полей форума "Атомэкспо" в Сочи РИА "Новости".

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Топливо хранится в контайнментах, то есть герметичной оболочке, представляющей собой трёхметровую бетонную стену, но она может не выдержать удара артиллерии, пояснил Чудаков. Замглавы МАГАТЭ привёл в пример Бушерскую атомную электростанцию в Иране, где он видел дырку два метра диаметром после ракетного удара, который легко пробил и проплавил стену пустого контайнмента.

Ранее замгенсека ООН Розмари Ди Карло назвала безрассудными обстрелы Запорожской АЭС. В ООН отметили, что глубоко обеспокоены ситуацией на крупнейшей в Европе атомной станции.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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