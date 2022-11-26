Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны Украины

Жительница Кировского района Донецка получила ранения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Кировский район), <…> по улице Юго-Восточной ранена женщина 1960 года рождения", — сказано в записи в телеграм-канале представительства.

Так, украинские военные дважды за утро открывали огонь по Донецку, а под обстрел попали Куйбышевский и Кировский районы города. Всего было выпущено девять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.