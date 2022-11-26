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Регион
Опубликовано 26 ноября 2022, 09:20
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Женщина ранена в результате обстрела Донецка со стороны Украины

Жительница Кировского района Донецка получила ранения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Кировский район), <…> по улице Юго-Восточной ранена женщина 1960 года рождения", — сказано в записи в телеграм-канале представительства.

Так, украинские военные дважды за утро открывали огонь по Донецку, а под обстрел попали Куйбышевский и Кировский районы города. Всего было выпущено девять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке
ВСУ ударили по стадиону "Донбасс-арена" в Донецке

Ранее Лайф показывал разрушенные в результате обстрела ВСУ салон красоты и общежитие в Донецке. По нашим данным, прилёты, предварительно, снарядов калибра 155 миллиметров зафиксировали в Киевском районе поздно вечером 16 ноября.

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Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР (архивное фото)

Артур Лапсаков
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