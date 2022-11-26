Вместо кофе и энергетиков: Нарколог назвал 4 натуральных "эликсира бодрости"

Существуют напитки, которые помогут взбодриться без вреда для организма. Их перечислил психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 МЕДСИ в Отрадном и врач первой квалификационной категории Станислав Грувман.

"Зелёные смузи и соки отлично помогут взбодриться и быть в тонусе. Для приготовления зелёного напитка нужно использовать капусту, петрушку и шпинат. Они являются естественными источниками витамина B, который помогает организму работать на оптимальном уровне", — сказал нарколог Лайфу.

Также к подобным напиткам относится зелёный чай, который содержит натуральный кофеин в небольших количествах. Кроме того, он приносит пользу для здоровья, снижая риск рака и сердечных заболеваний, улучшает работоспособность и ясность ума.

Лучшим энергетическим напитком Грувман назвал воду. При обезвоживании организма метаболические реакции замедляются, что приводит к снижению уровня энергии. При этом воду можно сделать вкуснее, добавив в неё лимон, лайм, клубнику или чернику.