Названо количество воды, которое надо выпивать зимой

Раздражительность, низкий иммунитет, плохая память и тусклые волосы могут быть признаками обезвоживания. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

По словам специалиста, с наступлением зимы чувство жажды возникает реже, чем летом, и многие начинают пить меньше воды. При этом обезвоживание может наступать вне зависимости от сезона. Зимой вода помогает организму согреться, и он начинает подтягивать условно тёплое кровообращение к внутренним органам, что вызывает интоксикацию, а чтобы провести детоксикацию, нужна вода.

В интервью радио Sputnik диетолог предупредила, что есть определённые признаки, по которым можно определить обезвоживание. Например, чувство голода после принятия пищи может указывать на недостаток воды, так как организм не видит разницы между голодом и жаждой. Небольшие жировые отложения на животе тоже указывают на обезвоживание: к зиме организм копит определённое количество жира, чтобы сохранить энергию.

"Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы — это всё может быть признаками обезвоживания. Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", — сказала Богданова.

Однако эксперт не советует резко увеличивать количество потребляемой жидкости. Существует стандарт — 30 граммов воды на килограмм веса. Необходимо сначала измерить, сколько воды потребляет человек, а затем постепенно увеличивать норму. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке — это может плохо отразиться на самочувствии.