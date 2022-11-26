Пентагон сообщил об атаке своей базы в Сирии

Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке. В результате удара никто не пострадал, заявило Центральное командование ВС США.

"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Эш-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба", — сказано в сообщении.

Как отметили в командовании, удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе.