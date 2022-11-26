Пентагон сообщил об атаке своей базы в Сирии
В Пентагоне заявили, что военная база США в Сирии подверглась ракетному удару
Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке. В результате удара никто не пострадал, заявило Центральное командование ВС США.
"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Эш-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба", — сказано в сообщении.
Как отметили в командовании, удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе.
Ранее сообщалось, что на блокпосту в провинции Эль-Хасеке сирийские военнослужащие не пропустили американскую военную колонну. Уточнялось, что колонну из восьми автомобилей с солдатами США сирийцы принудили покинуть указанную территорию.
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