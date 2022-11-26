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26 ноября, 01:55

Пентагон сообщил об атаке своей базы в Сирии

В Пентагоне заявили, что военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

Американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке. В результате удара никто не пострадал, заявило Центральное командование ВС США.

"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Эш-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба", — сказано в сообщении.

Военную базу США в Сирии обстреляли с неизвестного беспилотника

Военную базу США в Сирии обстреляли с неизвестного беспилотника

Как отметили в командовании, удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что на блокпосту в провинции Эль-Хасеке сирийские военнослужащие не пропустили американскую военную колонну. Уточнялось, что колонну из восьми автомобилей с солдатами США сирийцы принудили покинуть указанную территорию.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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