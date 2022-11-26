Российский посол осудил план Бундестага признать голодомор геноцидом

Российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической инициативу ряда депутатов Бундестага о принятии резолюции с признанием голодомора геноцидом. Своё мнение дипломат изложил в статье для немецкой газеты Junge Welt.

Нечаев сообщил, что посольство "с большим сожалением и недоумением" узнало из прессы, что массовый голод в СССР в начале 30-х годов прошлого века немецкие депутаты призывают признать геноцидом украинского народа. Посол заметил, что этот подход антиисторический и противоречащий фактам и здравому смыслу.

По мнению Нечаева, реальные факты заключены в том, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане.

Дипломат отдельно подчеркнул, что голод имел массовый и неизбирательный характер — от него пострадали не только украинцы, но и другие народы: русские, белорусы, татары, башкиры...