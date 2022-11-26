Турецкий военный погиб в операции против курдов
Минобороны Турции: В ходе операции "Коготь-замок" погиб лейтенант пехоты
Минобороны Турции сообщило о гибели военного во время операции "Коготь-замок". Также, по информации военного ведомства, трое ранены.
"В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции "Коготь-замок" погиб лейтенант пехоты Онур Озтюркмен, пострадали ещё трое военнослужащих, они госпитализированы и получают медицинскую помощь", — говорится в сообщении Минобороны, передаёт РИА "Новости".
В последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA / ТАСС