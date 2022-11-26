Турецкий военный погиб в операции против курдов

Минобороны Турции сообщило о гибели военного во время операции "Коготь-замок". Также, по информации военного ведомства, трое ранены.

"В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции "Коготь-замок" погиб лейтенант пехоты Онур Озтюркмен, пострадали ещё трое военнослужащих, они госпитализированы и получают медицинскую помощь", — говорится в сообщении Минобороны, передаёт РИА "Новости".