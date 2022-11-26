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26 ноября, 01:01

Ирландцы ополчились против украинских беженцев в Дублине

Irish Mirror: Жители Дублина вышли на акцию протеста против размещения беженцев с Украины

В ирландском Дублине прошла акция протеста против размещения нескольких сотен беженцев с Украины. Демонстрация местных жителей, выразивших своё несогласие с действиями правительства, состоялась в центральном районе Ист-Уолл. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

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Как уточняется, в специально переоборудованном старом здании, расположенном в этом районе, хотят разместить 380 человек, однако "местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев" в этом месте. По данным городского Департамента интеграции, сейчас в здании проживает сто украинцев, при этом все они — "одинокие мужчины". Предполагается, что остальные приедут с семьями.

Для решения конфликтной ситуации с жителями Ист-Уолла встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман, а также представитель городских властей Паскаль Донохью. Они заявили протестующим, что размещение украинских беженцев в их районе стало кризисной реакцией на "чрезвычайную международную ситуацию".

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Ранее Лайф писал, что украинские беженцы, которых разместили на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, выдвинули ряд претензий, главная из них — недовольство, что экипаж судна говорит на русском языке.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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