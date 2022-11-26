Ирландцы ополчились против украинских беженцев в Дублине

В ирландском Дублине прошла акция протеста против размещения нескольких сотен беженцев с Украины. Демонстрация местных жителей, выразивших своё несогласие с действиями правительства, состоялась в центральном районе Ист-Уолл. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Как уточняется, в специально переоборудованном старом здании, расположенном в этом районе, хотят разместить 380 человек, однако "местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев" в этом месте. По данным городского Департамента интеграции, сейчас в здании проживает сто украинцев, при этом все они — "одинокие мужчины". Предполагается, что остальные приедут с семьями.

Для решения конфликтной ситуации с жителями Ист-Уолла встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман, а также представитель городских властей Паскаль Донохью. Они заявили протестующим, что размещение украинских беженцев в их районе стало кризисной реакцией на "чрезвычайную международную ситуацию".