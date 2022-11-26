Илон Маск назвал условие создания своего смартфона

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если соцсеть уберут из магазинов приложений App Store и Google Play.

"Надеюсь, до этого не дойдёт. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", — написал Маск в своей соцсети.

Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о производстве собственного смартфона в случае необходимости: "Для человека, который строит ракеты для полёта к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".