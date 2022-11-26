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26 ноября, 01:15

Илон Маск назвал условие создания своего смартфона

Маск объявил о намерении создать свой смартфон, если Google и Apple уберут Twitter из магазинов

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если соцсеть уберут из магазинов приложений App Store и Google Play.

"Надеюсь, до этого не дойдёт. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", — написал Маск в своей соцсети.

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Маск пообещал "амнистию" всем заблокированным в Twitter

Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о производстве собственного смартфона в случае необходимости: "Для человека, который строит ракеты для полёта к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

Ранее стало известно, что Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы поднять интерес пользователей к площадке и остановить их отток.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Jörg Carstensen

Юлия Коновалова

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