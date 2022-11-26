Флаг в раздевалке сборной Сербии вызвал скандал на ЧМ-2022
Косово пожаловалось в ФИФА на сборную Сербии из-за флага в раздевалке на ЧМ-2022
Сборная Сербии вывесила в раздевалке на чемпионате мира по футболу 2022 года флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово. Это вызвало серьёзное недовольство со стороны представителей косовской федерации. Там отметили, что "такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие".
"Неприемлемо, что этот акт замалчиваетcя, и мы наcтоятельно требуем, чтобы ФИФА cтрого применяла cвои правила и наказала Федерацию футбола Cербии за этот агреccивный акт, противоречащий ценноcтям, которые передаёт футбол", — говорится в заявлении на сайте Футбольной федерации Косова.
На флаге сборной Сербии помимо очертаний страны и государственного герба также была надпись "Капитуляции не будет". Косово — частично признанная страна, расположенная на территории Сербии. Россия не признаёт независимость региона.
"Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Республике Косово, используя для этого чемпионат мира по футболу", — написал министр спорта Косова в соцсетях.
Ранее стало известно, что сборная Сербии проиграла команде Бразилии со счётом 0:2 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022, который проходит в Катаре. Лайф также писал, что болельщики сборной Сербии перед матчем против Бразилии скандировали: "Сербия и Россия — братья навек!" Кроме того, некоторые сербские фанаты пришли на матч в футболках сборной России, с шарфами и флагами, состоящими из гербов РФ и Сербии.
ТАСС / AP / Natacha Pisarenko