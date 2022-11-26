Флаг в раздевалке сборной Сербии вызвал скандал на ЧМ-2022

Сборная Сербии вывесила в раздевалке на чемпионате мира по футболу 2022 года флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово. Это вызвало серьёзное недовольство со стороны представителей косовской федерации. Там отметили, что "такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие".

"Неприемлемо, что этот акт замалчиваетcя, и мы наcтоятельно требуем, чтобы ФИФА cтрого применяла cвои правила и наказала Федерацию футбола Cербии за этот агреccивный акт, противоречащий ценноcтям, которые передаёт футбол", — говорится в заявлении на сайте Футбольной федерации Косова.

На флаге сборной Сербии помимо очертаний страны и государственного герба также была надпись "Капитуляции не будет". Косово — частично признанная страна, расположенная на территории Сербии. Россия не признаёт независимость региона.