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26 ноября, 08:48

Россиянин получил ножом в грудь от матери и выжил

Под Саратовом пенсионерка в попытке защититься от пьяного сына ударила его ножом в грудь

Пьяного жителя Саратовской области доставили в городскую больницу с ножевым ранением грудной клетки. Как уточняет портал "Регион 64" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, у мужчины произошёл конфликт с пожилой матерью.

Всё случилось в селе Широкополье, где потерпевший проживает вместе с 60-летней матерью. По словам родственницы, она была вынуждена защищаться из-за агрессивного поведения пьяного сына и взяла кухонный нож, после чего непроизвольно нанесла ему удар в грудь.

Ранее мужчина был судим за кражу и побои. Врачи больницы, куда доставили раненого, диагностировали у него проникающую колото-резаную рану грудной клетки.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД РФ Анастасия Захарова.

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Ранее Лайф писал, что в Лесосибирске 12-летний подросток ударил пьяного отчима ножом, защищая мать. Мужчину доставили в хирургическое отделение местной больницы, следователи начали проверку.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке

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