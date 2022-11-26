Россиянин получил ножом в грудь от матери и выжил

Пьяного жителя Саратовской области доставили в городскую больницу с ножевым ранением грудной клетки. Как уточняет портал "Регион 64" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, у мужчины произошёл конфликт с пожилой матерью.

Всё случилось в селе Широкополье, где потерпевший проживает вместе с 60-летней матерью. По словам родственницы, она была вынуждена защищаться из-за агрессивного поведения пьяного сына и взяла кухонный нож, после чего непроизвольно нанесла ему удар в грудь.

Ранее мужчина был судим за кражу и побои. Врачи больницы, куда доставили раненого, диагностировали у него проникающую колото-резаную рану грудной клетки.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД РФ Анастасия Захарова.