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26 ноября, 08:31

Японию предупредили о высокой цене за отказ от российской нефти

Nihon Keizai предупредила Японию о высокой цене за отказ от российской нефти

Санкции против России легли тяжёлым бременем на бизнес и потребителей Японии. Как пишет Nihon Keizai, населению придётся заплатить высокую цену за отказ от российской нефти.

"Теперь зависимость Токио от чёрного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами – экспортёрами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет", — сказано в публикации.

По данным Госуправления природных ресурсов и энергетики страны, фирмы отказались от продукции из России из-за репутационных рисков и иных факторов, однако без поставок из нашей страны у Токио вырастут затраты на импорт нефти, предупреждают журналисты.

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Испытания предстоят и японской промышленности. В стране 48% (данные за 2021 год) угля, используемого в производстве и генерации электроэнергии, зависело от Москвы, а сейчас предприятия заключают контракты на поставку австралийского угля и из других источников, но это сказывается не только на цене, но и на логистике, указали в издании.

Ранее Лайф писал, что Япония планирует выделить помощь 19 странам, не осуждающим Россию. По данным издания NHK, японский Минфин заявил, что эти расходы необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью расширения влияния Японии.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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