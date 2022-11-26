Японию предупредили о высокой цене за отказ от российской нефти

Санкции против России легли тяжёлым бременем на бизнес и потребителей Японии. Как пишет Nihon Keizai, населению придётся заплатить высокую цену за отказ от российской нефти.

"Теперь зависимость Токио от чёрного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами – экспортёрами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет", — сказано в публикации.

По данным Госуправления природных ресурсов и энергетики страны, фирмы отказались от продукции из России из-за репутационных рисков и иных факторов, однако без поставок из нашей страны у Токио вырастут затраты на импорт нефти, предупреждают журналисты.

Испытания предстоят и японской промышленности. В стране 48% (данные за 2021 год) угля, используемого в производстве и генерации электроэнергии, зависело от Москвы, а сейчас предприятия заключают контракты на поставку австралийского угля и из других источников, но это сказывается не только на цене, но и на логистике, указали в издании.