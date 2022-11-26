Десять военнослужащих Донецкой Народной Республики, освобождённых в результате обмена военнопленными с Украиной, воссоединились со своими семьями. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, сейчас известно о примерно 250 жителях республики, которые пока остаются в украинском плену, при этом киевские власти всячески осложняют процесс их освобождения.

"Мы на данный момент не участвуем напрямую в переговорном процессе, но на опыте восьми лет я могу сказать, что к украинской стороне, к сожалению, доверия нет. Это и замена списков в последний момент, это какая-то торговля, не побоюсь этого слова, людьми", — заметила Морозова.