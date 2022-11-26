В ДНР обвинили Украину в замене списков прямо перед обменом пленными
Омбудсмен Морозова назвала число остающихся в плену бойцов ДНР и объяснила недоверие Киеву
Десять военнослужащих Донецкой Народной Республики, освобождённых в результате обмена военнопленными с Украиной, воссоединились со своими семьями. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
По словам омбудсмена, сейчас известно о примерно 250 жителях республики, которые пока остаются в украинском плену, при этом киевские власти всячески осложняют процесс их освобождения.
"Мы на данный момент не участвуем напрямую в переговорном процессе, но на опыте восьми лет я могу сказать, что к украинской стороне, к сожалению, доверия нет. Это и замена списков в последний момент, это какая-то торговля, не побоюсь этого слова, людьми", — заметила Морозова.
По её словам, переговорный процесс идёт сложно, иначе сегодня с родными встретились бы не десять человек, а практически все, кто до сих пор находится на Украине. Кроме того, по словам уполномоченного, Киев не предоставляет конкретные данные по военнопленным, из-за чего ДНР приходится искать информацию в соцсетях и через освобождённых бойцов.
Напомним, 25 ноября Украина и Россия обменялись военнопленными в третий раз за последние несколько дней, этот обмен прошёл по формуле "9 на 9". До этого Минобороны сообщало, что с подконтрольной Киеву территории вернулись на родину 50 российских военнослужащих, а днём ранее из украинского плена вернулись 35 военных, которым грозила смертельная опасность.
ТАСС / Иван Ноябрёв